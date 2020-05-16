Холанд забив першим після відновлення Бундесліги – відео гола і розкішної комбінації Борусії Д

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд забив свій черговий м'яч у матчі 26 туру Бундесліги проти Шальке.

Гол молодого норвежця став першим у чемпіонаті Німеччини після двомісячної перерви.

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На 29-й хвилині поєдинку Борусія Дортмунд провела чудову комбінацію. Брандт дуже тонким дотиком продовжив передачу Піщека на Торгана Азара, а той з правого флангу точно прострілив в штрафний майданчик Шальке. Холанд зусиль партнерів не зіпсував – 1:0.

Додамо, що це вже 10 гол в Бундеслізі для форварда Борусії Дортмунд, який переїхав в Німеччину лише взимку.

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