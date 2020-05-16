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Холанд забив першим після відновлення Бундесліги – відео гола і розкішної комбінації Борусії Д

17:27 723 Читать на русском
Холанд забив першим після відновлення Бундесліги – відео гола і розкішної комбінації Борусії Д
Ерлінг Холанд / Getty Images

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд забив свій черговий м'яч у матчі 26 туру Бундесліги проти Шальке.

29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро
 
29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро

Гол молодого норвежця став першим у чемпіонаті Німеччини після двомісячної перерви.

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На 29-й хвилині поєдинку Борусія Дортмунд провела чудову комбінацію. Брандт дуже тонким дотиком продовжив передачу Піщека на Торгана Азара, а той з правого флангу точно прострілив в штрафний майданчик Шальке. Холанд зусиль партнерів не зіпсував – 1:0.

Додамо, що це вже 10 гол в Бундеслізі для форварда Борусії Дортмунд, який переїхав в Німеччину лише взимку.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Відеоновини Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - Шальке
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