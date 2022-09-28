Збірна України не змогла вибороти перше місце у своїй групі, тому ще один сезон проведе у Лізі В. Під час жеребкування групового етапу Ліги націй 2024/25 "синьо-жовті" перебуватимуть у другому кошику.

Збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024

Відтак, Україна точно не зіграє проти команд Ісландії, Норвегії та Фінляндії. Натомість отримає в суперники по одній збірній з інших кошиків. Відзначимо, що Росія вже втратила своє місце в Лізі В і, якщо окупантів допустять до змагань, проведе наступний розіграш турніру в передостанньому дивізіоні.

Кошики для жеребкування групового етапу Ліги націй 2024/25:

Кошик 1: Австрія, Англія, Уельс, Чехія

Кошик 2: Ісландія, Норвегія, Україна, Фінляндія

Кошик 3: Албанія, Ірландія, Словенія, Чорногорія

Кошик 4: Греція, Грузія, Казахстан, Туреччина

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