Холанд з Україною не зіграє – відомі потенційні суперники "синьо-жовтих" у Лізі націй 2024/25
Після завершення Ліги націй 2022/23 остаточно сформувалися кошики для жеребкування наступного розіграшу турніру.
Збірна України не змогла вибороти перше місце у своїй групі, тому ще один сезон проведе у Лізі В. Під час жеребкування групового етапу Ліги націй 2024/25 "синьо-жовті" перебуватимуть у другому кошику.
Збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Відтак, Україна точно не зіграє проти команд Ісландії, Норвегії та Фінляндії. Натомість отримає в суперники по одній збірній з інших кошиків. Відзначимо, що Росія вже втратила своє місце в Лізі В і, якщо окупантів допустять до змагань, проведе наступний розіграш турніру в передостанньому дивізіоні.
Кошики для жеребкування групового етапу Ліги націй 2024/25:
Кошик 1: Австрія, Англія, Уельс, Чехія
Кошик 2: Ісландія, Норвегія, Україна, Фінляндія
Кошик 3: Албанія, Ірландія, Словенія, Чорногорія
Кошик 4: Греція, Грузія, Казахстан, Туреччина
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