"Він трохи дивак, я ніколи не бачив, щоби хтось їв так багато. Об'єм м'язів Ерлінга сильно збільшився, його просто роздуває. Він їсть, наче ведмідь. Але він, як і раніше, хороший хлопець, це помітно за його інтерв'ю.

"У його віці я не міг контролювати м'яч": Вієрі розсміявся з клаусули Холанда

Я знаю, що він любить Лідс, але не впевнений, що він колись гратиме за цю команду. Подивимося. Я хотів би побачити його в АПЛ. Ми говорили про це під час останньої розмови, ще влітку. Я сказав йому, що він повинен приїхати в Англію, адже дуже любить змагатися. Він ще молодий, часу достатньо", – цитує Кінга AS.

Додамо, що в поточному сезоні Холанд провів 10 матчів, відзначився 13 голами і 4 асистами. Норвежець пропустив вже понад місяць через травму стегна.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами