21-річний норвежець – нестримний. У серпні він забив три м'ячі та віддав три гольові передачі у трьох поєдинках чемпіонату Німеччини.

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Саме ці звершення допомогли Ерлінгу здобути чергову індивідуальну нагороду – його визнали найкращим гравцем Бундесліги останнього місяця літа. Цікаво, що у вересні Холанд не зупинився штампувати голи, відзначившись вже трьома результативними діями у всіх клубних турнірах.

Борусія ж після чотирьох зіграних турів німецької першості розташувалась на третій сходинці таблиці, маючи у своєму активі три перемоги та одну поразку.

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