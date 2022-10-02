"Могло бути більше, і в другому таймі ми повинні були бути жорсткішими, працювати трохи старанніше, тому що ми діяли трохи недбало в деяких моментах. Ми програли другий тайм, і це не дуже добре, тому нам ще треба працювати.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Дебют у манчестерському дербі пройшов добре. Я відчував дещо перед грою, що має статися щось особливе, і сьогодні ми побачили, що деякі особливі речі справді сталися. Це було приємно. У п'ятницю я відчував це навіть на тренувальному полі. Саме в таких іграх я хочу грати. Це найкращі матчі.

Впевненість – це добре. Це завжди добре Після того, як ми програли Ліверпулю в Суперкубку Англії, впевненість все ще була на хорошому рівні. Думаю, добре, що той матч склався саме таким чином. Тоді я подумав, що маю бути готовим трохи краще", – сказав Холанд в ефірі MOTD.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ