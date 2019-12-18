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Холанд вимагає від РБ Лейпциг захмарну зарплату

16:06 88 Читать на русском
Холанд вимагає від РБ Лейпциг захмарну зарплату
Холанд диктує умови

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд диктує своїм потенційним роботодавцям серйозні умови щодо зарплати.

РБ Лейпциг вважався одним із фаворитів на підписання 19-річного норвежця, однак його вимоги щодо зарплати відлякують німецький клуб, інформує Bild.

Сульшер зустрівся з агентами Холанда – 19-річний талант наблизився до Манчестер Юнайтед

Змінивши клубну прописку, Холанд сподівається заробляти у вісім разів більше. Зараз він отримує 1 млн євро у рік, тоді як РБ Лейпциг не збирається платити більше 5 млн.

Розбіжностями між гравцем та лідером Бундесліги може скористатись дортмундська Борусія, яка начебто готова задовольнити фінансові апетити молодого вундеркінда. Манчестер Юнайтед також пильно стежить за ситуацією.

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Теги
Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Зальцбург Зальцбург
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