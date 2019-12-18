Холанд вимагає від РБ Лейпциг захмарну зарплату

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд диктує своїм потенційним роботодавцям серйозні умови щодо зарплати.

РБ Лейпциг вважався одним із фаворитів на підписання 19-річного норвежця, однак його вимоги щодо зарплати відлякують німецький клуб, інформує Bild.

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Змінивши клубну прописку, Холанд сподівається заробляти у вісім разів більше. Зараз він отримує 1 млн євро у рік, тоді як РБ Лейпциг не збирається платити більше 5 млн.

Розбіжностями між гравцем та лідером Бундесліги може скористатись дортмундська Борусія, яка начебто готова задовольнити фінансові апетити молодого вундеркінда. Манчестер Юнайтед також пильно стежить за ситуацією.

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