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Холанд вилетів у Манчестер – форварда пов'язують з переходом в МЮ

13:27 824 Читать на русском
Холанд вилетів у Манчестер – форварда пов'язують з переходом в МЮ
Ерлінг Холанд / ФК Зальцбург

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд вирушив до Манчестера. У послугах норвезького бомбардира зацікавлений МЮ.

У п'ятницю вранці, 20 грудня, форварда Зальцбурга помітили в аеропорту під час посадки на рейс, що прямував до Манчестера. Це лише підігріло чутки про ймовірний перехід 19-річного норвежця до лав МЮ.

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Разом з Холандом в Англію прилетів його батько. Найімовірніше, це пов'язано саме з перемовинами про перехід в Манчестер Юнайтед, повідомляє норвезьке видання Stavanger Aftenblad.

В той же час наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер не підтвердив наявність перемовин з нападником. "Не думаю, що він летить сюди. Ймовірно, у нього пересадка – з його міста не так просто кудись дістатися прямим рейсом", – передає слова Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, Холанд та Сульшер разом працювали в Мольде. Саме чинний наставник МЮ дозволив форварду дебютувати в першій команді. Сезон 2019/20 для Холанда складається феноменальним чином – 28 голів та 7-х асистів у 22 матчах (в тому числі 8 голів у ЛЧ).

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