Зірка збірної Норвегії з 6 голами і одним асистом став найкращим бомбардиром Ліги націй 2020/21.

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Холанд лише у вересні дебютував за головну команду країни і відразу почав забивати. Найближчими переслідувачами Ерлінга стали Ромелу Лукаку (Бельгія, дивізіон А) та Еран Захаві (Ізраїль, дивізіон В) – по 5 точних ударів. Відрив нападника збірної Норвегії міг бути ще більшим, однак він не грав у двох завершальних турах проти Румунії та Австрії.

Додамо, що Холанд у поточному сезоні має прекрасну результативність і на клубному рівні – 11 голів та 3 асисти в 11 матчах.

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