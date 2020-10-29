Борусія Д у домашньому поєдинку Ліги чемпіонів перемогла Зеніт (2:0), традиційно один з голів забив 20-річний Ерлінг Холанд.

Впевнена перемога Борусії Д над Ракицьким і Ко у відеоогляді матчу проти Зеніта – 2:0

За свої стартові 10 матчів у ЛЧ норвезький нападник вже встиг відзначитись 12-ма голами, що є рекордом турніру, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, Ерлінг лише взимку встиг приєднатись до табору "джмелів" та майже одразу став ключовим елементом атаки команди. За 20 матчів Бундесліги Холанд відзначився 18-ма влучними ударами.

Ліга чемпіонів: Манчестер Юнайтед знищив Лейпциг, Борусія Д і Челсі покарали російські гранди, Лаціо вистояв у Бельгії