Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд був розлючений після матчу 14-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

Кінцівка матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем завершилась скандалом: арбітр Саймон Хупер спочатку не зафіксував фол проти Холанда, а потім зірвав вихід Гріліша віч-на-віч, все ж таки свиснувши через порушення правил.

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Ерлінг не тямив себе від люті, за що отримав жовту картку. Норвежець і після гри емоційно висловлював своє невдоволення, що потім зробив у твіттері. Холанд репостнув ролик зі скандальним епізодом, коротко запитавши: "Якого дідька?"

Нагадаємо, що Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого – команди розійшлись надрезультативною нічиєю 3:3.

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