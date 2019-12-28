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Холанд узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ

19:03 59 Читать на русском
Холанд узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
Ерлінг Холанд / Reuters

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд домовився щодо особистого контракту з Ювентусом.

Норвежець та туринський клуб вже мають попередню домовленість, стверджує Tuttosport.

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За інформацією видання, зарплатня 19-річного бомбардира в Ювентусі складатиме 8 млн євро на рік. Щоправда, невідомо, чи збирається "стара синьйора" забрати Холанда вже під час зимового вікна, можливо, боси Юве дочекаються літа 2020 року. Сума викупу нападника Зальцбурга складає 30 млн євро.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами і одним асистом у шести матчах. Така результативність молодого страйкера не допомогла Зальцбургу вийти у плей-офф турніру – третє місце вслід за Ліверпулем і Наполі.

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