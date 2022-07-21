Норвезький нападник Ерлінг Холанд готується вперше вийти на поле у складі команди Пепа Гвардіоли.

Сьогодні Ерлінг Холанд відзначає свій 22-й день народження. Портал City Xtra привітав футболіста у Twitter. Той чемно подякував і несподівано додав, що дебютує у матчі проти Баварії.

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Нагадаємо, норвежець підписав контракт з Манчестер Сіті понад місяць тому. Напередодні "містяни" зіграли перший спаринг у міжсезонні, обігравши Амеріку (2:1). Наразі команда Пепа Гвардіоли перебуває у США.

До слова, матч Манчестер Сіті – Баварія запланований на 23 липня. Гра відбудеться в американському місті Грін-Бей, стартовий свисток пролунає о другій ночі за київським часом.

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