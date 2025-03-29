Перед матчем проти Саутгемптона, який відбувся 26 жовтня 2024 року, Ерлінг Холанд опинився у неприємній ситуації – форвард Манчестер Сіті нібито вдарив маскота клубу по голові.

Як повідомляє The Mirror, жінка, яка працювала у клубі та виконувала роль маскота під час матчів, зазнала удару від норвежця, коли позувала для фото.

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Спочатку вона подумала, що це був м'яч, але згодом зрозуміла, що її вдарив гравець Сіті. У результаті потерпіла поскаржилася клубу, а також звернулася до поліції, заявивши про напад.

Манчестер Сіті провів власне розслідування та заявив, що переглянуті відеозаписи не підтвердили факт отримання травми саме від Холанда. У поліції також не знайшли підстав для подальших дій і закрили справу.

Цікаво, що інцидент трапився у жовтні – тоді Ерлінг забив єдиний гол у матчі проти Саутгемптона.

Нагадаємо, що норвежець цього сезону провів за Ман Сіті 38 матчів в усіх турнірах та відзначився 29 точними ударами.

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