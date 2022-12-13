"Він може залишатися в Манчестер Сіті 15 років, тому що Ерлінг почувається тут чудово, а Манчестер – це великий клуб. Однак у мене склалося враження, що він хоче продемонструвати, що здатний перемагати у всіх найкращих лігах світу.

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Він грав у Німеччині 2,5 роки. Можливо, так само буде і надалі. Залишиться в АПЛ на три роки, а потім, можливо, вирушить до Італії, Іспанії чи Франції. Нічого ще не вирішено, але це можливо. Ерлінг може перемагати у будь-якій команді", – Холанда-старшого Goal з посиланням на France Football.

Нагадаємо, Ерлінг Холанд перейшов до Манчестер Сіті минулого літа з дортмундської Борусії, в якій провів 2,5 сезони. У складі "містян" норвежець уже провів 18 матчів, в яких забив 23 голи та віддав 3 результативні передачі.

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