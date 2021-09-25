Борусія Д зіткнулася з катастрофічними кадровими втратами перед матчем 6 туру Бундесліги проти Гладбаха.

Ерлінг Холанд та Марко Ройс пропускають поєдинок через травми, інформує прес-служба "джмелів".

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У головного бомбардира Дортмунда проблеми з м'язами, а у "кришталевого" хавбека – пошкодження капсули колінного суглобу. Клуб не надає жодних термінів відновлення. Якщо травми виявляться серйозними, то Холанд і Ройс пропустять матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти Спортінга, який відбудеться 28-го вересня.

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Додамо, що для норвежця це перше пропускання гри у сезоні – раніше він провів 8 поєдинків, відзначившись 11 голами та 4 асистами.

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