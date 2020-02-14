Холанд став найкращим гравцем Бундесліги у січні – це лише перший місяць вундеркінда в Борусії Д

Німецька Бундесліга оцінила виступи усіх гравців у січневих матчах першості.

Нападнику дортмундської Борусії Ерлінгу Холанду не було рівних у чемпіонаті Німеччини в січні. Бундесліга вручила йому приз найкращого гравця місяця.

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Відзначимо, що 19-річний норвежець лише 18 січня дебютував за "джмелів", вийшовши на заміну на 56-й хвилині матчу 18-го туру чемпіонату Німеччини проти Аугсбурга і віразу оформив хет-трик.

У грі 19-го туру проти Кельна (5:1) Холанд оформив дубль. Він став першим футболістом, який забив 5 голів у своїх перших 2 матчах у Бундеслізі.

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