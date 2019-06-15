Холанд став кращим бомбардиром чемпіонату світу U-20 – для цього йому вистачило одного матчу

Перегони бомбардирів молодіжного ЧС виграв гравець, який навіть не вийшов з групи зі своєю командою.

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд з дев'ятьма голами став найкращим бомбардиром турніру.

Рекордні 9 голів 18-річного форварда в одному матчі чемпіонату світу у відеоогляді: Норвегія U-20 – Гондурас U-20 – 12:0

Виступи норвежців обмежилися трьома матчами групового етапу, але їхньому страйкеру вистачило і цього, щоб обійти всіх суперників. Своїх найближчих переслідувачів американця Сото, сенегальця Санья, італійця Пінамонті і українця Сікана (по чотири голи в кожного) 18-річний Холанд випередив на п'ять м'ячів.

Нагадаємо, Норвегія розгромила Гондурас у третьому турі з рахунком 12:0, Холанд усі свої голи забив саме в цій зустрічі.

"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер Юнайтед