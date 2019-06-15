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Холанд став кращим бомбардиром чемпіонату світу U-20 – для цього йому вистачило одного матчу

22:44 1614 Читать на русском
Холанд став кращим бомбардиром чемпіонату світу U-20 – для цього йому вистачило одного матчу
Ерлінг Холланд / Фото ФІФА

Перегони бомбардирів молодіжного ЧС виграв гравець, який навіть не вийшов з групи зі своєю командою.

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд з дев'ятьма голами став найкращим бомбардиром турніру.

Рекордні 9 голів 18-річного форварда в одному матчі чемпіонату світу у відеоогляді: Норвегія U-20 – Гондурас U-20 – 12:0

Виступи норвежців обмежилися трьома матчами групового етапу, але їхньому страйкеру вистачило і цього, щоб обійти всіх суперників. Своїх найближчих переслідувачів американця Сото, сенегальця Санья, італійця Пінамонті і українця Сікана (по чотири голи в кожного) 18-річний Холанд випередив на п'ять м'ячів.

Нагадаємо, Норвегія розгромила Гондурас у третьому турі з рахунком 12:0, Холанд усі свої голи забив саме в цій зустрічі.

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Теги
Чемпіонат світу U-20 Світ Норвегія Норвегія Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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