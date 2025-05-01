Спостерігаючи за грою таланта Барселони, норвежець поділився враженнями у Snapchat: "Цей хлопець неймовірний!".

Ямаль продовжує встановлювати рекорди – гол у ворота Інтера в ЛЧ допоміг зірці Барси обійти Мбаппе

17-річний вінгер каталонців справді провів блискучий матч, ставши одним із головних героїв нічиєї 3:3. Ямаль не лише забив ефектний гол, а й постійно створював загрозу біля воріт Інтера, нагадуючи у своєму стилі легендарного Мессі.

Команда Хансі Фліка продовжує боротьбу за історичний требл, уже маючи Кубок Іспанії та очолюючи турнірну таблицю Ла Ліги. Матч-відповідь за право зіграти у фіналі Ліги чемпіонів відбудеться 6 травня в Мілані.

Erling Haaland admiring Lamine Yamal's game on Snapchat pic.twitter.com/2o0N4U9CPO — ESPN FC (@ESPNFC) April 30, 2025

Барса та Інтер шокували нічиєю: реінкарнація динамівського півфіналу, Ямаль – новий Мессі, Дюмфріс знищив оборону Фліка