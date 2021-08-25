Манчестер Юнайтед буде одним з претендентів на бомбардира "джмелів", повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

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Потенційні конкуренти "червоних дияволів" полюють на інші цілі – Челсі вже підписав Лукаку, Реал чекатиме Мбаппе, а Манчестер Сіті не полишає мрій про Кейна. Залишиться не так багато клубів, які задовольнять шалені апетити Холанда та Райоли. Нападник міг опинитися на Олд Траффорд ще раніше. Взимку 2020 року Манчестер Юнайтед пропонував більше грошей, ніж Борусія Д, однак норвежець зробив вибір на користь "джмелів".

Додамо, що в поточному сезоні Холанд вже встиг провести 4 матчі, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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