Холанд розривав суперників ще в 13 років – архівне відео подвигів юного бомбардира
22:51 - Читать на русском
Ерлінг Холанд змалечку показував задатки майбутньої суперзірки.
У мережі з'явилось відео виступів нападника Борусії Д, коли йому було лише 13 років.
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Вже тоді Холанд не мав рівних серед ровесників. Техніка, вибір позиції, могутній удар з лівої – все це ми бачимо сьогодні, але вже на дорослому рівні.
Нагадаємо, шлях Ерлінга розпочинався в академії скромного Брюне, який зараз виступає у другому дивізіоні Норвегії. Потім були Мольде, Зальцбург і перехід в нинішній клуб – Борусію Дортмунд.
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