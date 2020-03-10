Холанд розповів про свій єдиний страх у житті

Нападник Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд зізнався, що у нього таки є одна фобія.

"Нічого мене не лякає. Хоча, постривайте, насправді я ненавиджу змій, лише це.

ПСЖ – Борусія Д: Холанд планує зіграти ще краще, ніж у першому матчі

У мене зовсім немає страху отримати травму. Ти не можеш вберегтися від цього, це неможливо. Якщо ти почнеш зациклюватися на цьому, то ніколи не зможеш розвиватися", – цитує Холанда GFFN з посиланням на France Football.

Нагадаємо, норвезький бомбардир приєднався до Борусії Д взимку цього року і вже встиг відзначитись 12 голами у 10 матчах за "джмелів".

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе