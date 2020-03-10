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Холанд розповів про свій єдиний страх у житті

16:25 360 Читать на русском
Холанд розповів про свій єдиний страх у житті
Ерлінг Холанд / Getty Images

Нападник Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд зізнався, що у нього таки є одна фобія.

"Нічого мене не лякає. Хоча, постривайте, насправді я ненавиджу змій, лише це.

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У мене зовсім немає страху отримати травму. Ти не можеш вберегтися від цього, це неможливо. Якщо ти почнеш зациклюватися на цьому, то ніколи не зможеш розвиватися", – цитує Холанда GFFN з посиланням на France Football.

Нагадаємо, норвезький бомбардир приєднався до Борусії Д взимку цього року і вже встиг відзначитись 12 голами у 10 матчах за "джмелів".

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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