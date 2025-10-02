"Звичайно, я незадоволений, ми не виграли. Ми зробили щось непотрібне у другому таймі, і ми не вважаємо, що грали достатньо добре. Ми не заслуговували на перемогу.

Думаю, нам потрібно більше енергії. Потрібно було більше атакувати їх, як ми це робили в першому таймі та набагато більше домінували. У другому таймі вони набагато більше йшли вперед, і я не думаю, що ми зробили достатньо.

Пенальті? Я не бачив цього епізоду. Якщо ти б'єш когось ногою в обличчя, гадаю, що це пенальті. Я не знаю, не бачив цього.

У мене було всього 7 дотиків до м'яча за перший тайм? Я все ще думаю, що я залучений до гри, виконую рухи без м'яча та створюю простір іншим. Справа не лише в дотиках до м'яча. Я думаю, що можна бути залученим до гри багатьма іншими способами, і це моя робота. Я виконав свою роботу в першій половині, а в другій – ні. Я не забив і не "добив" гру.

Кожна гра Ліги чемпіонів важка, подивіться на минулий рік, коли ми вибули. Небагато команд виграли свої перші дві матчі", – резюмував Холанд у післяматчевому коментарі.

