Бомбардир Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Холанд відповів на кілька запитань про футбол і не лише від Гарі Невілла.

"Улюблений гравець дитинства? Якщо крім мого батька (Альфа-Інге Холанда – прим.), то Златан Ібрагімовіч. Найкращий гол? У ворота Борусії Дортмунд класний, один із найкращих. У ворота Шальке і ПСЖ – теж. Може, дебютний гол за Борусію в Лізі чемпіонів у ворота ПСЖ був найкращим.

"Ліверпуль зіграє проти найкращої команди світу": Клопп – про дуель із Гвардіолою і протидію Холанду

Якби на кону стояло життя, кого б обрав бити пенальті? Самого себе, тому що я дуже вірю в себе. Якщо ні, то я б сказав Маріо Балотеллі. Він був одним із найкращих виконавців, що я бачив. Просто шалений, він був справді чудовий. Так що я або він.

Три людини, яких би взяв на безлюдний острів? Кевіна де Брюйне, він завжди чудово асистує мені. Ну і маму з татом, щоб дбали про мене і готували хорошу норвезьку їжу”, – заявив Холанд в інтерв’ю Sky Sports.

У поточному сезоні 22-річний нападник демонструє чудову результативність: 13 матчів у всіх турнірах за Ман Сіті, 20 голів та 3 асисти.

Борусія Д та Севілья вивели Ман Сіті у плей-офф ЛЧ, арбітр підписав Мілану вирок проти Челсі, мирова ПСЖ і Бенфіки