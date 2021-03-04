Агент норвежця Міно Райола говорив про 10 клубів-претендентів, але насправді їх лише 6, стверджує Sport Bild. Це – Барселона, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

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Сам Холанд схиляється до двох варіантів – Реал та Ман Сіті. Незабаром ці клуби шукатимуть заміну своїм багаторічним лідерам атаки (Бензема та Агуеро), тому зірка Борусії Д зможе розраховувати на "вільне" місце в основі. Через цю ж причину відпадає Баварія, яка не поспішає прощатися з Робертом Лєвандовскі.

Зазначимо, що Холанд провів 27 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 27 голів та 8 асистів. Чинний контракт норвежця з Борусією Д розрахований до літа 2024 року, ціна за Transfermarkt – 110 млн євро.

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