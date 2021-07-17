Форвард Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд не приховує суму через від'їзд Джейдона Санчо в АПЛ.

"Звичайно, мені сумно, що він їде, але такий футбол. У цьому виді спорту ніколи не знаєш, що буде далі.

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив трансфер Санчо

Джейдон і я добре розуміли один одного. Він – першокласний гравець", – наводить слова Холанда Mundo Deportivo з посиланням на Sport Bible.

Нагадаємо, Джейдон Санчо виступав за "джмелів" протягом останніх 4-х сезонів. І Борусія, і Манчестер Юнайтед вже підтвердили трансфер 22-річного вінгера на Туманний Альбіон, але представлення відбудеться пізніше.

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