Дортмундська Борусія планує залучити до матчу з київським Динамо всіх здорових футболістів.

Динамо сьогодні о 19:00 за Києвом зіграє благодійний матч з Борусією. Всі зароблені кошти будуть пожертвувані на благо України у війні з російськими загарбниками. На цей момент продано 30 тисяч квитків.

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Борусія не перетворює матч у просту формальність. За інформацією Bild, тренери планують дати ігровий час всім доступним футболістам, зокрема Ерлінгу Холанду та Марко Ройсу. Також буде залучена молодь з U-23 та U-19.

Не зіграють тільки травмовані Джуд Беллінгем і Маріус Вольф. Борусія фактично завершила сезон – після поразки від Баварії дортмундці вже ні за що не борються. Срібні медалі Бундесліги у кишені.

Матчу з Динамо передувала серйозна піар-кампанія. І керівництво Борусії в особі Ганса-Йоахіма Ватцке, і тренер Марко Розе закликали придбати квиток на гру та підтримати Україну. Борусія від початку війни здійснює активну гуманітарну допомогу Україні.

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