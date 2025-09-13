"Ми програли два матчі поспіль – це недостатньо добре, це занадто погано. Ми повинні зрозуміти, як все виправити, і повернутись на переможний шлях. Ми не можемо дозволяти собі втрачати очки, адже є стільки сильних команд. Ідеально, що все можна змінити в матчі проти Манчестер Юнайтед. Усі повинні показати найкраще, підняти наші дупи й нарешті завести команду, бо досі це було недостатньо добре.

Програвати – це не круто. Це дратує, але ти маєш використати це як щось позитивне. Як мотивацію стати кращим у наступному матчі – і я очікую саме цього. Ми повинні використати цей гнів усередині й винести його на поле, щоб показати наш найвищий рівень", – цитує Холанда Guardian.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті невдало стартував у АПЛ, зазнавши 2 поразки у трьох турах.

Попереду у Манчестер Сіті цікавий виклик – дербі проти Манчестер Юнайтед, яке відбудеться в неділю о 16:30. Підопічні Рубена Аморіма також переживають непростий старт, тож вирішальним фактором стане, хто краще впорається з тиском у матчі принципових суперників.

