Головна зірка "джмелів" може більше не зіграти у 2021 році, інформує Bild.

Холанд прагне заробляти понад 30 мільйонів фунтів у новому клубі – названі фаворити на форварда

Холанд зазнав рецидиву травми стегна. Головний тренер Борусії Марко Розе не надав точних термінів відновлення норвежця, але раніше грудня він точно не повернеться. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то Холанд пропустить решту групового етапу Ліги чемпіонів.

Додамо, що у 10 матчах поточного сезону 21-річний нападник забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.

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