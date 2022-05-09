Нападник Борусії перебуває за крок від офіційного переїзду в АПЛ.

Ерлінг Холанд успішно пройшов медобстеження перед підписанням контракту з лідером АПЛ. Норвежець вже повернувся в Дортмунд, а найближчим часом про трансфер оголосять офіційно. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Манчестер Сіті закрив трансфер Холанда – The Athletic очікує на підтвердження вже цього тижня

За словами інсайдера, Манчестер Сіті зумів трохи збити ціну на форварда. Очікувалося, що Борусія Д отримає 75 млн євро, але тепер ця сума складе трохи більше 60-ти. Сам Холанд прагне офіційно завершити перехід до суботи, щоб попрощатися з фанатами Борусії, з якими у нього завжди були теплі стосунки. В останньому турі Бундесліги "джмелі" на Сігнал Ідуна Парк приймуть Герту.

У Манчестер Сіті Ерлінг не буде найоплачуванішим гравцем. Цей статус збереже Кевін де Брюйне, який отримує 375 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, у Дортмунд Холанд перебрався взимку 2020 року. Відтоді форвард зіграв за "джмелів" 88 матчів, забивши 85 голів. Єдиний трофей – Кубок Німеччини 2020/21,