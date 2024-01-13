"У Холанда знову проблеми з ногою. Загалом все добре, але лікарі рекомендували ще тиждень відпочити. Можливо, він повернеться до тренувань в Абу-Дабі.

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Ми очікували, що Ерлінг повернеться швидше. Сподіваюся, він буде доступним наприкінці місяця. Це кістка, йому потрібен час. Ми сумуємо за Холандом, він дуже потрібен команді. Сподіваюся, він скоро повернеться і без проблем дограє залишок сезону", – цитує Гвардіолу MEN.

Відповідно, Холанд точно не зіграє в АПЛ проти Ньюкасла та з Тоттенхемом у Кубку Англії. Малоймовірним є його вихід на поле і проти Бернлі – в такому разі нападник вже пропустить більше матчів, ніж за весь минулий сезон. Ерлінг не грав у 8-ми останніх поєдинках своєї команди.

Нагадаємо, Холанд востаннє виходив на поле ще 6 грудня. У поточному сезоні 23-річний норвежець зіграв 22 матчі, забив 19 голів і віддав 5 асистів. Манчестер Сіті вийшов у плей-офф ЛЧ, продовжує боротьбу за Кубок Англії, а в АПЛ посідає третє місце, відстаючи від Ліверпуля на 5 очок з матчем у запасі.

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