Нападник Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд має солідні фінансові запити задля трансферу в інший клуб.

21-літній норвезький бомбардир хоче отримувати не менше 30 мільйонів фунтів на рік у новому колективі, повідомляє ESPN.

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Представник футболіста Міно Райола вже озвучив фінансові апетити Ерлінга усім зацікавленим колективам: МЮ, Челсі, Реалу, Баварії, ПСЖ та Манчестер Сіті. Зараз фаворитами на Холанда, за даними AS, є останні три клуби.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону у контракті Ерлінга Холанда активується пункт про відступні в 75 мільйонів євро. Щоправда, фінальна сума трансферу буде суттєво більшою, враховуючи запити Райоли.

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