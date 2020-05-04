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Холанд пожертвував власною дівчиною, щоб зробити кар'єру – зізнання тренера

4 травня 11:50 977 Читать на русском
Холанд пожертвував власною дівчиною, щоб зробити кар'єру – зізнання тренера
Холанд ставить все на футбол

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд, схоже, не зупиниться ні перед чим, щоб стати світовою зіркою.

Станіслав Мацек, 42-річний керманич словацької молодіжки U-18, був вражений професіоналізмом молодого форварда, коли стажувався у головного тренера Зальцбурга Джессі Марша.

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"Він знає, чого хоче насправді. Я розповім вам анекдот. У Зальцбурзі в нього була дівчина, яка приїжджала з Норвегії, щоб разом проводити час. Якось, Холанд наказав їй забиратись. Він пояснював, що хоче зосередитись лише на футболі.

Усі розповідали, що Ерлінг працює, наче віл. Він особисто сказав мені, що робить вдома 300 відтискань на день, працює над пресом – по 1000 стискань щодня.

У березні я спостерігав за ним у матчі Норвегії U-20 проти Словаччини U-21. Ніколи не бачив схожого індивідуального перфомансу. Вони перемогли 2:0, він забив один гол, але провів блискучий поєдинок.

Холанд – це новий Ібрагімовіч, або навіть кращий за шведа. Він краще рухається, швидший, володіє фантастичним менталітетом переможця", – цитує Мацека AS.

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Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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