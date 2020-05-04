Холанд пожертвував власною дівчиною, щоб зробити кар'єру – зізнання тренера

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд, схоже, не зупиниться ні перед чим, щоб стати світовою зіркою.

Станіслав Мацек, 42-річний керманич словацької молодіжки U-18, був вражений професіоналізмом молодого форварда, коли стажувався у головного тренера Зальцбурга Джессі Марша.

Холанд продовжує батл з ПСЖ – норвежець дотепно потролив Неймара і Ко

"Він знає, чого хоче насправді. Я розповім вам анекдот. У Зальцбурзі в нього була дівчина, яка приїжджала з Норвегії, щоб разом проводити час. Якось, Холанд наказав їй забиратись. Він пояснював, що хоче зосередитись лише на футболі.

Усі розповідали, що Ерлінг працює, наче віл. Він особисто сказав мені, що робить вдома 300 відтискань на день, працює над пресом – по 1000 стискань щодня.

У березні я спостерігав за ним у матчі Норвегії U-20 проти Словаччини U-21. Ніколи не бачив схожого індивідуального перфомансу. Вони перемогли 2:0, він забив один гол, але провів блискучий поєдинок.

Холанд – це новий Ібрагімовіч, або навіть кращий за шведа. Він краще рухається, швидший, володіє фантастичним менталітетом переможця", – цитує Мацека AS.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе