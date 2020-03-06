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Холанд пояснив своє незвичне святкування голів

00:35 200 Читать на русском
Холанд пояснив своє незвичне святкування голів
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих джерел

Норвезький форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд прокоментував свій неординардий стиль святкування забитих м'ячів.

"Мені подобається святкувати голи таким чином, тому що я люблю медитувати. Це дуже допомагає мені, я відчуваю себе умиротворено, так що для мене це добре", – цитує Холанда Mundo Deportivo з посиланням на Interactive Esporte.

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Нагадаємо, 19-річний Холанд в січні 2020 року перейшов із австрійського Зальцбурга у дортмундську Борусію за 20 млн євро. Футболіст підписав контракт з німецьким клубом до літа 2024 року.

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ZENsational win ?‍♂️

Допис, поширений Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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