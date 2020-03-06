Холанд пояснив своє незвичне святкування голів

Норвезький форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд прокоментував свій неординардий стиль святкування забитих м'ячів.

"Мені подобається святкувати голи таким чином, тому що я люблю медитувати. Це дуже допомагає мені, я відчуваю себе умиротворено, так що для мене це добре", – цитує Холанда Mundo Deportivo з посиланням на Interactive Esporte.

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Нагадаємо, 19-річний Холанд в січні 2020 року перейшов із австрійського Зальцбурга у дортмундську Борусію за 20 млн євро. Футболіст підписав контракт з німецьким клубом до літа 2024 року.

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