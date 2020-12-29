toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Холанд пояснив, чому обрав саме Борусію Д серед європейських грандів

18:36 614 Читать на русском
Холанд пояснив, чому обрав саме Борусію Д серед європейських грандів
Ерлінг Холанд / Фото Bitter and Blue

Зірковий новачок дортмундської Борусії Ерлінг Холанд емоційно прокоментував перехід у німецький клуб.

"У мене були інтенсивні переговори з керівництвом клубу, особливо з Ватцке, Цорком і Фавром. Бажання перейти в Борусію Д виникло відразу.

Борусія Дортмунд підписала Холанда

Я захотів піти цим шляхом і грати в футбол у цій неймовірній атмосфері Дортмунда перед більш ніж 80 тисячами глядачів. Я горю цим", – цитує Холанда офіційний сайт клубу.

19-річний норвежець перейшов із Зальцбурга в дортмундську Борусію. Ерлінг підписав контракт із "джмелями" до 30 червня 2024 року. Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами у шести матчах.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю

blog_ava
Челсі зробив диво-камбек проти Арсенала – найпровальніший воротар АПЛ та Вілліан оформили історичний антирекорд
17:59
3900
Теги
Зальцбург Зальцбург Німеччина Трансфери Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Манчестер Сіті
20:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук