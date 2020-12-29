Холанд пояснив, чому обрав саме Борусію Д серед європейських грандів

Зірковий новачок дортмундської Борусії Ерлінг Холанд емоційно прокоментував перехід у німецький клуб.

"У мене були інтенсивні переговори з керівництвом клубу, особливо з Ватцке, Цорком і Фавром. Бажання перейти в Борусію Д виникло відразу.

Борусія Дортмунд підписала Холанда

Я захотів піти цим шляхом і грати в футбол у цій неймовірній атмосфері Дортмунда перед більш ніж 80 тисячами глядачів. Я горю цим", – цитує Холанда офіційний сайт клубу.

19-річний норвежець перейшов із Зальцбурга в дортмундську Борусію. Ерлінг підписав контракт із "джмелями" до 30 червня 2024 року. Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами у шести матчах.

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