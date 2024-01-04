Ерлінг Холанд не виходив на поле з 6 грудня – тоді він зіграв 90 хвилин у матчі між Манчестер Сіті та Астон Віллою (0:1). В заявку на зустріч з Лутоном він не потрапив через травму.

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Хосеп Гвардіола повідомляв, що пошкодження не серйозне, але до кінця року нападник так і не вийшов на поле. В четвер, 4 січня, прес-служба клубу опублікувала фото, де Холанд тренується з командою. Наразі не відомо, чи зможе норвежець зіграти проти Хаддерсфілда у Кубку Англії.

Ерлінг Холанд в сезоні 2023/24 зіграв у 22 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. В його активі 19 голів.

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