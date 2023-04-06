Нападник "містян" вирушив до національної збірної перед міжнародною паузою, але не зіграв жодної хвилини за Норвегію у відборі Євро-2024. Ще під час матчу проти Бернлі в АПЛ Холанд відчув дискомфорт у паховій зоні. Зі збірної його відпустили відновлюватися.

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Соцмережі Манчестер Сіті опублікували кадри, на яких видно як норвежець повертається до тренуваннь в загальній групі. Вважається, що Холанд може з'явитися на полі вже в найближчому матчі проти Саутгемптона, який заплановано на 8 квітня. Про це проінформував AS. Також зберігається надія, що нападник набере форму до матчу з Баварією в Лізі чемпіонів, який відбудеться 11 квітня.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд проводить розкішний сезон у складі Манчестер Сіті. В активі форварда 42 голи в 36 матчах за "містян" у всіх турнірах.

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