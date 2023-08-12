Холанд посварився з Гвардіолою та одноклубником – Пеп в запалі штовхнув оператора
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд став головною зіркою поєдинку 1-го туру АПЛ проти Бернлі.
Холанд ще до перерви фактично оформив перемогу для Манчестер Сіті у грі проти Бернлі, забивши два голи у ворота суперника.
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Втім, не все пройшло гладко на думку норвежця. Так, оператор вихопив момент, коли Ерлінг висловоював претензії Гвардіоли щодо поганого, на його думку, пасу Бернарду Сілви.
Пеп емоційно щось пояснював своїй суперзірці, коли помітив оператора з камерою поруч. Реакція каталонця була блискавичною – він відштовхнув камеру та пішов разом з Холандом далі у підтрибунне приміщення.
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