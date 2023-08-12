Холанд ще до перерви фактично оформив перемогу для Манчестер Сіті у грі проти Бернлі, забивши два голи у ворота суперника.

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Втім, не все пройшло гладко на думку норвежця. Так, оператор вихопив момент, коли Ерлінг висловоював претензії Гвардіоли щодо поганого, на його думку, пасу Бернарду Сілви.

Пеп емоційно щось пояснював своїй суперзірці, коли помітив оператора з камерою поруч. Реакція каталонця була блискавичною – він відштовхнув камеру та пішов разом з Холандом далі у підтрибунне приміщення.

Ман Сіті виніс Бернлі у першому матчі АПЛ 2023/24 – Холанд забив 2, посварився з партнером і Гвардіолою, втрата зірки

Esto que es, Guardiola enfadado con Haaland cuando lleva 2 goles en la primera parte y Haaland ingorandolo.



Siempre tiene que ser el centro de atención. pic.twitter.com/rrfFZ3ks7s — Mario (@Mario___RM) August 11, 2023