Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд може опинитися в лазареті через пошкодження.

Норвежець забив гол у ворота Борнмута і допоміг "містянам" пробитися до півфіналу Кубка Англії. Утім, Ерлінг Холанд отримав травму під час гри.

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Форвард Манчестер Сіті покидав поле на милицях. На лівій нозі Холанда був захисний черевик.

"Містяни" поки що не коментували пошкодження нападника. Але є ризик, що він може пропустити матчі з Лестером та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє у півфіналі Кубка Англії з Ноттінгемом. Ця зустріч запланована на 26 квітня.

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