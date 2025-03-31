Холанд після матчу проти Забарного покинув стадіон на милицях – лідер Ман Сіті ризикує пропустити дербі з МЮ
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд може опинитися в лазареті через пошкодження.
Норвежець забив гол у ворота Борнмута і допоміг "містянам" пробитися до півфіналу Кубка Англії. Утім, Ерлінг Холанд отримав травму під час гри.
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Форвард Манчестер Сіті покидав поле на милицях. На лівій нозі Холанда був захисний черевик.
"Містяни" поки що не коментували пошкодження нападника. Але є ризик, що він може пропустити матчі з Лестером та Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє у півфіналі Кубка Англії з Ноттінгемом. Ця зустріч запланована на 26 квітня.
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