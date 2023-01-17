Холанд погодився на фотосесію для GQ – кадри стильних луків бомбардира
16:57 - Читать на русском
Норвезький форвард Ерлінг Холанд працює над своїм іміджем за межами поля після вдалого старту в Манчестер Сіті.
Холанд потрапив на обкладинку GQ Sports. У видання вийшов матеріал про феномен "скандинавського футбольного бога".
Ерлінг також взяв участь у фотосесії, примірявши 4 різні луки. Минулого року героєм GQ з фото в стилі ретро став Мохамед Салах.
Холанд потужно розпочав кар'єру в Манчестер Сіті. Норвежець за половину чемпіонату настріляв 21 гол.
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