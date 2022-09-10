Фанати Манчестер Юнайтед тепер можуть лише мріяти про Ерлінга Холанда у футболці свого клубу.

Вболівальники "дияволів" їхали вулицею Манчестера, а зірковий норвежець паралельно йшов пішки. Зав'язався короткий діалог.

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– Холанде, ти перейшов на неправильний бік Манчестера!

– Мене люблять і тут.

– Наступного сезону йдеш до нас, в Юнайтед?

– (Мовчки усміхнувся).

– Так, ти знаєш це. Давай.

Man United fans spotted Haaland out for a stroll in Manchester



(via danielfitton/TT) pic.twitter.com/vKDYn0KayL — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2022

Нагадаємо, влітку Холанд перейшов з Борусії Д в Ман Сіті і відразу почав розривати АПЛ – 10 голів та один асист у 6 матчах.

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