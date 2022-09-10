Холанд перетнувся з фанатами Манчестер Юнайтед і гідно відповів на провокативні питання
15:42 - Читать на русском
Фанати Манчестер Юнайтед тепер можуть лише мріяти про Ерлінга Холанда у футболці свого клубу.
Вболівальники "дияволів" їхали вулицею Манчестера, а зірковий норвежець паралельно йшов пішки. Зав'язався короткий діалог.
Холанд з космічною статистикою номінований на звання найкращого гравця місяця в АПЛ – у суперниках одноклубники Зінченка
– Холанде, ти перейшов на неправильний бік Манчестера!
– Мене люблять і тут.
– Наступного сезону йдеш до нас, в Юнайтед?
– (Мовчки усміхнувся).
– Так, ти знаєш це. Давай.
Нагадаємо, влітку Холанд перейшов з Борусії Д в Ман Сіті і відразу почав розривати АПЛ – 10 голів та один асист у 6 матчах.
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