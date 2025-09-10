"Я розмовляв з Ерлінгом Холандом. Він сказав: "Це не моя провина". Він також дав зрозуміти, що він просто зобов'язаний був продовжувати намагатися забивати через майбутню різницю м'ячів. Я його розумію. Це частина гри, він хотів боротися далі.

Пента-трик Холанда у відеоогляді матчу Норвегія – Молдова – 11:1

Чи пропускав я коли-небудь раніше таку кількість голів? Це що, жарт? Звісно, ні. Це було вперше", – цитує Аврама Moldfootball.

Нагадаємо, що в цій зустрічі форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд забив 5 м'ячів.

Норвегія з пента-триком Холанда розірвала Молдову, Луческу і Ко втратили перемогу над Кіпром, черговий гол Роналду