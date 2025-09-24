Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд пропустив тренування команди після матчу проти Арсенала (1:1) в п'ятому турі АПЛ.

"У понеділок Холанд відновлювався і не тренувався. Я ще не бачив його та решту гравців. Сподіваюся, він зможе зіграти на вихідних.

Це був такий виснажливий тиждень, особливо гра проти Арсенала. Іноді у гравців виникають проблеми. Я думаю, що на вихідних з ним все буде гаразд", – цитує слова Пепа Гвардіоли GOAL.

Норвезький бомбардир точно пропустить гру Манчестер Сіті в Кубку ліги проти Хаддерсфілда 24 вересня, але зберігає шанси відновитися до матчу шостого туру АПЛ проти Бернлі 27 вересня.

Нагадаємо, що Холанд отримав ушкодження у грі проти Арсенала і покинув поле на 76-й хвилині. Без Ерлінга "містяни" втратили перемогу і зіграли у нічию 1:1 з "канонірами".

