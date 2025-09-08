Ерлінгу Холанду наклали шви після удару об двері автобуса. Нападник Манчестер Сіті опублікував два селфі, на яких видно розсічення під нижньою губою.

"Щойно мене вдарили двері автобуса. Три шви. Насправді виглядає досить непогано", – написав Холанд на кожному фото.

4 вересня збірна Норвегії перемогла Фінляндію. Свій наступний матч скандинавська команда зіграє 9 вересня проти Молдови.

