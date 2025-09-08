Холанд отримав травму від автобуса – йому наклали шви (ФОТО)
01:00 - Читати іншою мовою
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд зазнав "нападу" з боку транспортного засобу.
Ерлінгу Холанду наклали шви після удару об двері автобуса. Нападник Манчестер Сіті опублікував два селфі, на яких видно розсічення під нижньою губою.
"Як я можу спати, коли відбувається таке?": Холанд розлютився на свій рідний клуб
"Щойно мене вдарили двері автобуса. Три шви. Насправді виглядає досить непогано", – написав Холанд на кожному фото.
4 вересня збірна Норвегії перемогла Фінляндію. Свій наступний матч скандинавська команда зіграє 9 вересня проти Молдови.
Відбір до ЧС-2026: Бельгія перемогла Уельс у битві з 7 голами, Італія нарешті виграла, Хорватія знищила Чехію
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter