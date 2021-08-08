Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Вехен – Борусія – 0:3

Голи: Холанд, 26, 31 (п), 51

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Сезон у Німеччині розпочався матчами національного Кубка. Дортмундська Борусія легко пробилася до наступного раунду, розбивши представника третьої ліги – Вехен. Марко Розе вперше вивів свою нову команду на турнірний поєдинок. У минулому сезоні фахівець очолював Гладбах і двічі бив Шахтар в ЛЧ (6:0 і 4:0)

Зауважимо, що Ерлінг Холанд записав у свій актив усі три забиті м'ячі. Цікаво, що упродовж передсезонної підготовки норвежцю не вдалося відзначитися бодай одним голом, але вже в першому офіційному матчі сезону він надолужив згаяне.

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