Норвежець охоче відгукнувся на прохання фанатів підписати кілька плакатів.

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Холанд покидав стадіон на своєму автомобілі, коли його перестріли кілька юних прихильників. Бомбардир Борусії Д роздав кілька автографів, одночасно гризучи моркву! Слід відзначити і чемність Холанда на дорозі. 21-річний норвежець не став блокувати проїжджу частину, покликавши фанатів у більш відповідне місце для паркування.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Холанд провів 19 матчів та відзначився 22-ма голами.

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