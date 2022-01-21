Холанд одночасно їв і роздавав автографи юним прихильникам – кумедне відео з мораллю для водіїв
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд демонструє неймовірну універсальність за межами поля.
Норвежець охоче відгукнувся на прохання фанатів підписати кілька плакатів.
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Холанд покидав стадіон на своєму автомобілі, коли його перестріли кілька юних прихильників. Бомбардир Борусії Д роздав кілька автографів, одночасно гризучи моркву! Слід відзначити і чемність Холанда на дорозі. 21-річний норвежець не став блокувати проїжджу частину, покликавши фанатів у більш відповідне місце для паркування.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Холанд провів 19 матчів та відзначився 22-ма голами.
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