Манчестер Сіті також мав представника у "золотому" складі Аргентини на ЧС-2022.

Нападник Хуліан Альварес 18 грудня став чемпіоном світу, а вчора (30 грудня) повернувся до розташування свого клубу.

Аргентинський чемпіон звів з розуму рідне місто, заспівавши з кубком світу перед натовпом

Партнери щиро радіють успіху 22-річного форварда. Працівники та одноклубники голосно вітали Альвареса на базі Ман Сіті. Ерлінг Холанд на чемпіонат світу взагалі не поїхав, але це не завадило норвежцю міцно обійняти свого конкурента. Вже на тренуванні Хуліану влаштували "коридор дружніх стусанів", який викликав усмішку на обличчі Хосепа Гвардоли.

Нагадаємо, Альварес приєднався до Ман Сіті минулого літа. Молодий нападник став справжнім відкриттям ЧС-2022, оформивши 4 голи у 7 матчах.

Look who's back! ?@julianalvarezzz returned to the CFA earlier than anticipated following his World Cup win! pic.twitter.com/bSzWj1YLES — Manchester City (@ManCity) December 30, 2022

Скалоні, Мессі, Буну + найбільші невдахи ЧС. Підсумки Мундіалю в Катарі