Суперзірка дортмундської Борусії Ерлінг Холанд сміло витрачає гроші на відпустку під час чемпіонату Європи, на який його збірна не кваліфікувалась.

20-річний форвард розкішно проводить відпустку на острові Міконос, що в Греції, інформує sportime.gr.

Холанд гучною вечіркою дав ще один привід говорити про перехід в Манчестер Сіті

Наприклад, вечеря у компанії друзів обійшлася Холанду "всього" у пів мільйона євро. Таку суму норвежець витратив буквально за 5-6 годин. Ба більше, він залишив близько 30 тисяч чайових та орендував дороге авто.

До слова, Ерлінг видав неймовірний сезон у футболці "джмелів": 41 поєдинок, 41 гол та 12 результативних передач. Холанда наразі сватають у європейські гранди, зокрема в Манчестер Сіті та Реал.

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