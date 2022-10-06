Тиждень тому в іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що контракт Холанда з Манчестер Сіті передбачає клаусулу в розмірі 180 мільйонів євро, яка набуде чинності влітку 2024-го. А мадридський Реал нібито планує її активувати, викупивши форварда.

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Пеп Гвардіола спростував цю інформацію після матчу Ліги чемпіонів з Копенгагеном, в якому Холанд оформив дубль, хоча зіграв лише один тайм.

"Це неправда. У Холанда немає клаусули для Реала чи будь-якого іншого клубу. Це просто брехня, що мені додати? Мені здається, що Ерлінг неймовірно щасливий у Манчестер Сіті. Ми постараємося, щоб він був щасливий і надалі.

Я замінив його в перерві, бо гра була під контролем, а Коул Палмер дуже хотів вийти на поле. Якби інтрига зберігалася, Ерлінг залишився б у грі. Питання не в тому, щоб дати комусь відпочинок, а в тому, щоб залучати всю команду", – сказав Пеп.

Холанд влітку перейшов з Борусії Д в Манчестер Сіті. "Містяни" активували клаусулу за 60 мільйонів євро. У 12 матчах за Сіті форвард забив 19 голів.

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