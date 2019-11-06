Холанд не літає серед хмар, – тренер Зальцбурга зберігає спокій щодо свого сенсаційного бомбардира

Тренер Зальцбурга Джессі Марш оцінив ігрові та людські якості нападника своєї команди Ерлінга Холанда.

Норвезький форвард відзначився у воротах Наполі (1:1) і продовжив свою гольову серію в Лізі чемпіонів до чотирьох матчів.

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"Холанд повинен просуватися вперед крок за кроком. Він хороший гравець і хороша людина зі всіх сторін. Він не літає в хмарах, йому просто потрібно продовжувати в тому ж дусі", – цитує Марша офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, саме Холанд наразі є головним бомбардиром групового етапу Ліги чемпіонів – сім голів у чотирьох турах.

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