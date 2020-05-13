Холанд не думає про трансфер в Реал

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд намагається не звертати уваги на трансферні чутки, в яких фігурує його ім'я.

"Я зосереджуюсь на своїй грі, а не на тій увазі, яка спрямована на мене. Думаю про те, щоб виконувати свою роботу. Це те, що я найбільше люблю. Моя увага зосереджена на цьому.

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Без сумніву, я добре почав кар'єру тут, у Дортмунді. Я зосереджуюсь на грі, яка вдосконалюється з кожним днем. Я бачу, що дбаючи про деталі, дізнаюся все більше і більше, намагаюся бути в найкращій формі. Не можу дочекатися, щоб зіграти своє перше Рурське дербі. Я вже грав у інших дербі, але вони зовсім не схожі на це", – цитує Холанда AS з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, 19-річний норвежець став відкриттям нинішнього сезону. Після яскравої гри у Лізі чемпіонів за Зальцбург "джмелі" взимку придбали нападника за 20 млн євро. У Бундеслізі Холанд провів 8 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

До слова, чемпіонат Німеччини повинен відновитись 16 травня. Всі матчі будуть проходити при порожніх трибунах. Першим поєдинком після паузи стане легендарне Рурське дербі, в якому Борусія Д прийме Шальке.

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